أول تعليق من نقابة الموسيقيين.. بعد إعلان ضبط وإحضار حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن نيابة الدخيلة بالإسكندرية، أمرت بسرعة ضبط وإحضار مغني المهرجانات حمو بيكا، للمرة الثالثة اليوم الاثنين لاتهامه بالتعدي على النقابة واقتحام منشأة عامة، والتعدي لفظًا على شخص نقيب الموسيقيين- هاني شاكر.

وأضاف "مرتضى"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر ومحامي نقابة المهن الموسيقية، قدم بلاغًا في حمو بيكا، متهما أياه باقتحام منشأة عامة "مقر نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، والسب والقذف، وذلك اعتراضًا على عدم منحه تصريح للغناء في حفل بمحافظة دمياط.

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وتابع طارق مرتضى، أن النقابة قام بإرسال سي دي لكل ما حدث داخل مقر النقابة، مؤكدًا أن مجلس النقابة لن يتهاون في حقوقها، وسيتم متابعة سير القضية بكل اهتمام خلال الفترة المقبلة.

وكان حمو بيكا، قد تعدى على الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بالسب بعد اقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية، اعتراضا على عدم منحه تصريحًا بالعمل.

وكشف حمو بيكا في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، عن الأسباب التي جعلته يفقد أعصابه ويهدد بالقيام بثورة ضد هاني شاكر، واعتذر عن قيامه بذلك، ولكن شاكر رفض اعتذاره.