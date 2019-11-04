محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عن انتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي يعرض على "إم بي سي" و"أون إي".
ونشرت رانيا صورة لـ"كلاكيت" المسلسل، مكتوب عليها "فركش"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "فركش نصيبي وقسمتك3، فركش ما يطلبه المستمعون، بعد 38 ساعة شغل متواصل، يارب أكرمنا بعد تعبنا".
يذكر أن حكاية "ما يطلبه المستمعون" اَخر حكايات الجزء الثالث من المسلسل.
وبدأ عرض حلقات حكاية "ما يطلبه المستمعون" السبت 2 نوفمبر الجاري، الساعة 8 مساءً على قناة "ON E"، والأحد 3 نوفمبر، الساعة 9 على "MBC4".
حكاية "ما يطلبه المستمعون" بطولة إيهاب فهمي، نرمين الفقي، ميدو عادل، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج أكرم فريد، إنتاج أحمد العاطي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 38 ساعة عمل متواصل.. رانيا محمود ياسين تعلن انتهاء تصوير"نصيبي وقسمتك3" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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