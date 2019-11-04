بينهم سميرة سعيد ومنة فضالي.. رسائل نجوم الفن لحماقي في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ44، والذي يتزامن اليوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر.

ونرصد لكم أبرز رسائل النجوم لحماقي في عيد ميلاده..

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة حماقي من إحدى الحفلات، وكتبت: " عيد ميلاد سعيد يا حماقي".

سميرة سعيد

كما هنأته الديفا سميرة سعيد، ونشرت صورة تجمعها بحماقي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا عزيزي حماقي، آمل أن يكون عام مملوء بالحب والسعادة والصحة والثروة والنجاح، لكن لا يفوز فريقه باللقب".

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راغب علامة

هنأ الفنان اللبناني راغب علامة، صديقه محمد حماقي بعيد ميلاده الـ44، الموافق اليوم 4 نوفمبر.

أما النجم راغب علامة، فكتب له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، : "عيد ميلاد سعيد إلى صديقي العزيز، أنا سعيد حقا أننا معًا نحقق شيئًا جميلاً، وهذه الموهبة التي تملكها هي هبة حقيقية من الله، وعقبال الـ 100 سنة".

أحمد صلاح حسني

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة للفنان محمد حماقي وعلق عليها :"كل سنة وأنت طيب يا صاحبي سنة سعيده عليك ومن نجاح لنجاح".

يذكر أن النجم محمد حماقي من مواليد 4 نوفمبر 1975.