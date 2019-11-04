بالصور| أسرة "الملك لير" تصل الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصلت أسرة مسرحية الملك لير، بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض،

في ثاني جولاتها الخارجية بعد مشاركتها الناجحة في موسم جدة الترفيهي.

وأوضح المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس في مسرح كايرو شو المنتج للمسرحية إن عروض الملك لير ستنطلق بالمملكة بعد غدًا الأربعاء في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيهي .

وأشار الشريك المؤسس بكايرو شو إلى أن أسرة العمل ستبدأ بروفات مكثفة فور وصولها إلى الرياض استعدادا للعروض، كما ستعقد مؤتمرا صحفيا كبيرا غدًا للحديث مع كافة وسائل الاعلام من كافة أنحاء الوطن العربي .

يذكر أن مسرحية الملك لير، يشارك في بطولتها إلى جانب النجم الكبير يحيى الفخراني، نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي و أحمد فؤاد سليم و ريهام عبدالغفور ومجدي كامل وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى