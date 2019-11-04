بعد تدهور حالته الصحية.. نقيب الممثلين: لن نتأخر في دعم محمد الحلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة لن تتأخر عن دعم "محمد الحلو"، مدرب السيرك المصري العالمي، خلال مرضه.

وأضاف "زكي"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، الاثنين: "سأزور محمد الحلو غدًا، في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية والتعرف على تفاصيلها".

وبشأن تدخل النقابة لعلاج "الحلو" على نفقة الدولة، قال نقيب المهن التمثيلية: "الحلو يمتلك بالفعل تأمين صحي، وهو شخص مؤمن عليه".

وكان أحد أفراد عائلة الحلو، قال إن أسرته التي أنفقت مبالغ كبيرة على علاجه، تواصلت مع نقابة المهن التمثيلية باعتباره عضواً بها، ووزارة الثقافة التي يتبعها السيرك القومي، لعلاجه على نفقة الدولة، لما قدمه من إسهامات واضحة طوال حياته للثقافة والفن، مضيفاً إن الدولة لا تتأخر دائماً في تقديم العلاج والرعاية الصحية لرموز الثقافة والفن، وطالب بسرعة التدخل لإنقاذ حياة رمز كبير في السيرك العربي والعالمي.

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وتعرض مدرب السيرك المصري العالمي محمد الحلو لتدهور حاد في حالته الصحية، أدى لدخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

ويعد محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وهو آخر نسل العائلة.

ويرقد "الحلو"، في أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، بعد إصابته بميكروب خطير، أثناء جلسات الغسيل الكلوي التي يخضع لها منذ عدة أشهر، إثر إصابته بفشل كلوي حاد.

ووصف الطبيب المُعالج، حالة محمد الحلو بأنها "خطيرة جدًا"، مشيرًا إلى انتشار العدوى في جسده جراء الإهمال في عملية العلاج.