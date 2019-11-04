بالفيديو: فنانة خليجية تجري عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

كشفت الفنانة الكويتية أمل العوضي اعتزامها اجراء عملية تجميل غريبة أشارت إليها في مقطع فيديو تناقله عدد كبير من المتابعين.

وتناقل الفيديو عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وسجل أثناء وجودها في عيادة الطبيب.

وقالت فيه إنها تريد تطويل أنفها وأعربت عن خوفها سائلة الطبيب عما إذا كان سيفعل ذلك بسهولة ومن دون أن تشعر بالألم.

وفي جزء آخر منه ظهرت بعد العملية وتقدمت بالشكر من الطبيب. وحقق المقطع أكثر من 25 ألف مشاهدة على أحد تلك الحسابات مطلقاً موجة واسعة من الانتقادات حيث استغرب المتابعون لجوءها إلى هذه العملية معتبرين أنها تبالغ في تغيير شكلها.

ويشار إلى أن العوضي أحدثت ضجة في وقت سابق بسبب ظهورها في فيديو اظهر خضوعها لعملية تجميل من دون تلقي التخدير.