ضمن أفضل أفلام في تاريخ السينما المصرية.. أبرز 4 أعمال للفنانة نادية لطفي

شاركت الإعلامية، بوسي شلبي متابعيها، بصور جديدة، تجمعها بالفنانة نادية لطفي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصور الفنانة بصحة جيدة، مرتدية عباءة باللون السيمون، وبصحبة كلًا من الفنانة رجاء الجداوي، دلال عبد العزيز، ودنيا وإيمي سمير غانم.

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وتصدرت نادية لطفي، مؤشرات الأكثر بحثًا في "جوجل"، حيث لافتت الفنانة نادية لطفي، الأنظار بعد نشر الفنانة بوسي صوره خلال زيارته برفقة عائلة الفنان سمير غانم، وتنوعت أدوار الفنانة نادية لطفي بين الفتاة الأرستقراطية، والفقيرة، والراقصة، وكان من أبرز أدوراها، دور"لويزا" في فيلم "الناصر صلاح الدين"، إلى جانب مجموعة كبيرة من أدوراها المميزة.

وتركت الفنانة نادية لطفي، بصمة قوية مع جمهورها على مدار تاريخها الفني، حيث ضمت قائمة أهم "100 فيلم في

تاريخ السنيما المصرية"، أربعة أفلام لنادية لطفي، هم:

- الناصر صلاح الدين :

أحد أشهر أفلام السينما المصرية، وهو للمخرج يوسف شاهين، ومن تأليف الأديب الراحل يوسف السباعي.

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يحتل الفيلم المركز الـ 11 ضمن أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما، حيث تتناول قصته، فترة حروب الصلبيين مع العرب تحت قيادة "صلاح الدين الأيوبي"، والأوروبيين بقيادة "ريتشارد قلب الأسد".

وخلال الحرب تنشأ قصة حب بين الجندى العربي "عيسى العوام"، الذي يؤدي دوره صلاح ذو الفقار والمحاربة الصليبية "لويزا" التي تجسدها نادية لطفى، حتى تنتهي الحرب بتوقيع صلح الرملة بين الطرفيين

- السمان والخريف:

قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، والمخرج حسام الدين مصطفي، وجاء الفيلم في

المرتبة الـ 95 بالقائمة، وتجسد فيه نادية لطفي شخصية "ريري" فتاة الليل التى تتعلق بعيسى الدباغ (محمود مرسي)، ذلك الشاب الذي ينتمي لأحد الأحزاب والتي انتهى دورها بعد ثورة يوليو، إلا أنه عندما يكتشف أنها حامل يطردها، ويظل مختبئا من المجتمع المحيط به وبعد مرور ست سنوات يفاجأ بريري التي تتزوج من صاحب محل عجوز فيحاول العودة إليها إلا أنها ترفض العودة إليه .

- الخطايا:

يحتل فيلم الخطايا المركز رقم 93 بالقائمة، وتدور أحداثه حول قصة حب بين حسين (عبد الحليم حافظ)، وسهير(نادية لطفي)، التى يرفض والده محمود زواجهما، ويقرر زواجها لأخيه، لتتوالى الأحداث والمفاجآت .

- المومياء:

يقع بالمرتبة الثالثة فى قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية، حيث تأتي تحفة المخرج شادي عبد السلام، بمشاركة نادية لطفي كضيفة شرف ويرصد الفيلم أحداثًا حقيقيةً، وقعت في عام 1871، حيث تعيش قبيلة تدعى (الحربات) في صعيد مصر، تشتهر تلك القبيلة بالتنقيب عن الآثار الفرعونية، ومن هنا تبدأ أحداث الفيلم .