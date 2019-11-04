شيرين رضا وسرا تخطفان الأنظار بإطلالة سواريه

نشرت النجمة شيرين رضا صورة برفقة النجمة يسرا، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كل من شيرين ويسرا بإطلالات رائعة، حيث ارتدت شيرين فستان سواريه باللون الباذنجاني، بينما ارتدت يسرا فستان سورايه باللون الأسود.

وأعربت الفنانة شيرين عن سعداتها بلقاء الفنانة يسرا قائلة: "السكر والتوابل وكل

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شيء لطيف".

يذكر أن النجمة يسرا والنجمة شيرين رضا شاركا في بطولة مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وهو من تأليف خالد أبو بكر، و أمين جمال، و عبدالله حسن، و إبراهيم محسن، وإخراج محمد علي، وبطولة كل من نجلاء بدري، أحمد

حاتم، محمد الشرنوبي، هشام سليم، فاروق الفيشاوي، ونخبة من ألمع النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار غموض تشويقي حول شخصية أميرة، والتي تتعرض لصدمة نفسية في الحلقات الأولى من العمل بعد فقدان نجلها في ظروف غامضة، لذا تلجئ للذهاب لطبيبة نفسية، لأنها تعاني من اكتئاب شديد بعد فقدانه.