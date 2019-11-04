تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة الوسوم الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، في الساعات الأخيرة من اليوم الاثنين، بعدما أعلن عن طرح أحدث أغانيه "أول يوم في البعد"، ضمن ألبومه الجديد "أنا غير"، المقرر طرحه قريبًا.
ودشن نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج " عمرو دياب"، و " أول يوم في البعد" وهي ضمن أغانيه في ألبوم "انا غير"، معلقين بإنتظارهم للأغنية السابعة في الألبوم .
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وشارك "دياب"، جمهوره ومحبيه"، صورة له معلنًا عن طرح الأغنية من خلال إحدى شركات المحمول، على أن تطرح عبر الحساب الرسمي لشركة "ناي"، على "يوتيوب في خلال أيام.
أغنية "أول يوم في البعد" من كلمات الشعر أحمد المالكي وألحان محمدي، وهي الأغنية السابعة التي يطرحها منأغاني ألبومه "أنا غير".
وتقول كلمات الأغنية: "أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين، عمر ما بين عمرين، ماشي لوحدك تسأل نفسك هو أنا رايح فين، أول يوم في البعد لما تبات مجروح، والأحلام بتروح، إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح، لينا حياة مع بعض هنعوضها منين وهنعوضها بمين، أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت".
وتعُد هذه الأغنية السابعة في الألبوم الأخير له، حيث أنه طرح الهضبة عمرو دياب من قبل، "أدام مرايتها"، "تحيرك"، "متغير"، "أنا غير" "يوم تلات"، " بحبه".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان أغنية "أول يوم في البعد"..عمرو دياب يتصدر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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