حلا شيحة تكشف الفنان الذي تود العمل معه ونوعية أزياءها المفضلة

كشفت النجمة حلا شيحة عن الفنان الذي تود العمل معه ونوعية الملابس التي تفضل أن ترتديها.

وجاء ذلك عبر إحدى البرامج الفنية والتي يتم عرضها عبر إحدى القنوات الفضائية.

وأكدت حلا شيحة أنها لا تنوي الزواج نهائيًا، موضحة أنها تركز حاليًا في عملها الفني، وأولادها وحياتها الشخصية.

وعلقت النجمة حلا على شائعة زواجها من النجم محمد رمضان، بأنها لم تضايق منها، على العكس أنها كانت تضحكها، وجاءت تلك الشائعة بعد النجاح الذي حققه مسلسل "زلزال".

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وتمنت النجمة حلال شيحة للعمل مع النجم كريم عبد العزيز، أو النجم ظافر

العابدين، وذلك لأنهم يملكون مواهب فنية، ولشدة لباقتهم في التمثيل المتنوع بين الأكشن والدراما والكوميديا.

وأما عن الملابس التي تحب أن ترتديها، فعلقت قائلة: "أحب ارتداء الملابس الكاجول، حتي الملابس الكلاسيك، أحب أن تكون كاجول".

يذكر أن النجمة حلا شيحة شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "زلزال"، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من محمد رمضان، ماجد المصري، هنادي مهني، مصطفى منصور، محمد الحناوي، حنان سليمان، محمد فتحي،

حسام داغر، سعيد الصالح، محمود عبدالغفار، لمياء كرم، محمود حجازي، محمد الدقاق، إبرام شكري، محمد الشهاوي، أحمد صيام، سامي عبدالحليم، نسرين أمين.

وتدور أحداث المسلسل في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقًا بينهما.