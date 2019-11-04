«القاهرة السينمائي» يعرض 150 فيلمًا تمثل 63 دولة.. و«احكيلي» يمثل مصر في المسابقة الدولية

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، تفاصيل الدورة الـ41 دورة يوسف شريف رزق الله، التى تقام فى الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجارى، ويعرض خلالها 150 فيلمًا تمثل 63 دولة من بينها 18 فيلمًا يعرض للمرة الأولى، و17 فى عرضها الدولى الأول، و84 فيلمًا فى عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمنح المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطانى من أصل أمريكى تيرى جيليام، والمخرج المصرى شريف عرفة، كما يمنح منة شلبى جائزة فاتن حمامة للتميز.

اختار المهرجان فيلم «الأيرلندى» للمخرج مارتن سكورسيزي، فى عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن منح جائرة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تمنح لمنتج الفيلم الذى تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربى مشارك فى أى من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).

تم الإعلان عن إطلاق اسم المدير الفنى للمهرجان الراحل يوسف شريف رزق الله، على جائزة الجمهور، بقيمة 20 ألف دولار، والإبقاء على اسمه مديرًا فنيًا لها. جائزة الجمهور تذهب لأحد أفلام المسابقة الدولية، وتمنح مناصفة بين المنتج والشركة التى ستقوم بتوزيع الفيلم فى مصر.

15 فيلمًا فى المسابقة الدولية أبرزها «احكيلى»

يشارك فى المسابقة الدولية 15 فيلمًا من بينها الفيلم المصرى «احكيلي» للمخرجة ماريان خوري، التى تتنافس على جوائز (الهرم الذهبى) التى تذهب لأحسن فيلم وتمنح للمنتج ولا تمنح مناصفة، وجائزة الهرم الفضى وهى جائزة لجنة التحكيم الخاصة التى تمنح لأحسن مخرج، والهرم البرونزى التى تمنح لأفضل عمل أول أو ثانٍ للمخرج، وجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، وجائزة أحسن ممثل، وجائزة أحسن ممثلة، وجائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فني، تضم المسابقة كلًا من الفيلم التشيكى «نوع خاص من الهدوء» للمخرج ميكال هوجينور، والفيلم اللبنانى «جدار الصوت» للمخرج أحمد غصين، والفيلم الفلسطينى «بين الجنة والأرض» للمخرجة نجوى نجار، والفيلم البلجيكى «شبح مدار» للمخرج باس ديفوس، والفيلم المكسيكى «أنا لم أعد هنا» للمخرج فرناندو فرياس، ومن مملكة بوتان فيلم «لونانا: ثور داخل الفصل» للمخرج باو تشوينينج دورجي، والفيلم الفلبينى «مينداناو» للمخرج بريانتى ميندوزا، ومن ليتوانيا فيلم «ليتوانيا الجديدة» للمخرج كاروليس كوبينيس، والفيلم الدنماركى «أبناء الدنمارك» للمخرج علاوى سليم، والفيلم الكولومبى «الحدود» للمخرج ديفيد ديفيد، وفيلم «الحائط الرابع» للمخرج الصينى جانج تشونج، ومن البرازيل فيلم «الرجل الودود» للمخرج إيبير كارفالو، والسنغافورى «موسم ممطر» للمخرج أنتونى تشين، والفيلم الروماني «زافيرا» للمخرج آندريه جروزنيتسكي.

يرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية الكاتب الأمريكى ستيفين جاجان وينضم له فى اللجنة كل من (المخرجة البلجيكية ماريون هانسيل، والمخرج المكسيكى ميشيل فرانكو، والمخرج الإيطالى دانييل

لوشيتي، والكاتب المصرى إبراهيم عبدالمجيد، والممثلة الصينية كين هايلو).

10 أفلام فى القسم الرسمى خارج المسابقة

يضم القسم الرسمى خارج المسابقة 10 أفلام دولية وهى الألمانى «حياة خفية» لتيرنس ماليك، السويدى «عن الأبدية» لروى أندرسون، والإسبانى «النار ستأتي» لأوليفيه لاكس، والفرنسى «إن شئت كما فى السماء» لإيليا سليمان، ومن النمسا «جو الصغير» لجيسيكا هاوزنر، ومن كولومبيا «مونوز» لأليخاندرو لاندز، والفرنسى «بروكسيما» لأليس وينوكور، والصينى «غبت طويلًا يا ابني» لوانج شاوشواي، والأمريكى «الفنار» لروبرت إيجرز، والبرتغالى «فيتالينا فاريلا» لبيدرو كوستا.

المكسيك ضيف شرف المهرجان

السينما المكسيكية ضيف شرف هذه الدورة، وقرر المهرجان تكريم 4 شخصيات سينمائية مكسيكية، بالإضافة إلى إقامةعدد من الندوات والمحاضرات عن كيفية صناعة السينما المكسيكية، وعرض 8 من أبرز الأفلام المكسيكية وهم («600 ميل» لجابريل ريبستاين، و»ريح سوداء» لسيرفاندو جونزاليس، و«مُزمن» لميشيل فرانكو، و«هو هذا الشغف الغريب» للوى بونويل، و«عقوبة مدى الحياة» لأرتورو ريبستاين، و«ضوء صامت» كارلوس ريجاداس، و«التركيبة السرية» لروبن خاميز، و«الدفنات الثلاث لميلكادس إستراد» لتومى لى جونز.

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48 فيلمًا فى البانوراما الدولية

تضم عروض البانوراما الدولية 48 فيلما وهم الإسباني «ابنة لص» لبيلين فونيس، والكوبى «أغسطس» لأرماندو كابو، والبرازيلى «بابينكو: أخبرينى عندما أموت» لبربرا باز، والصينى «بالون» لبيما تسيدين، والهندى «فجر»، لكاماكيا نارايان سينغ، والكورى «صبى يلتقى بمسدس» لجوست فان هيزيك، الإسبانى «بونويل فى متاهة السلاحف» لسلفادور سيمو، البلغارى «قطة داخل الحائط» لمينا ميليفا وفيسيلا كازاكوفا، والكندى «الحالمات بالمدن» لجوزيف هيليل، والدنماركى «دانيال» لأناس بيرتلسن ونيلز آردن أوبليف، والبولندى «نهاية يومٍ سعيدة» لياجيك بورجوك، ومن أيسلندا «صدى» لرونار رونارسون، ومن الفلبين «إدوارد» لثوب نازارينو، ومن جنوب إفريقيا «طفل فيلا» لبرت مايكل إينيس، والبريطانى «فيلم فارسي» لإحسان خوشباخت، ومن التشيك «فورمان يواجه فورمان» لهيلينا تريشتيكوفا وجاكوب هيجنا، والألمانى «رجل الغاز» لآرنى كورنر، والكندى «أنطولوجيا مدينة الأشباح» لدينيس كوتيه، ومن مقدونيا فيلم «الإله موجود واسمها بترونيا» لتيونا ستروجار مايتفسكا، ومن أفغانستان «حوا، مريم، عايشة» لصحرا كاريمي، والمكسيكى «أنا فاوست» لخوليو بيرثيلي، ومن كوريا الجنوبية «قدوة» للى سو-جين، والبرازيلى «لامينتو» لدييجو لوبيز وكلاوديو بيتينكور، والإيطالى «لوكانيا» لجيجى روكاتي، والأرجنتينى «أمومي» لمورا ديلبيرو، والرومانى «مو» لرادو دراجومير، ومن جمهورية الدومينيكان «موش» لخوان أنطونيو بيسونو، والألمانى «موزارت يعاد تدويره» لفيكتوريا بيكزمان وبريتا شونينج، والفرنسى «أعلام من

ورق» لناثان أمبروزيوني، والهولندى «بورسلين» ليينيكى بويجينك، والهندى «رودرام 2018» لجاياراج، ومن إستونيا «صمت اسكندنافي» لمارتى هيلدى، والصربى «غُرَز» لميروسلاف تيرزيتش، والبلجيكى «الإمبراطور الحافي» لبيتر بروسنز وجيسيكا وودوورث، والتايلاندى «الكهف» لتوم والر، ومن لاتفيا «الكوميديان» لميشيل إيدوف، الأرجنتينى «المنافقون» لسانتياجو سجارلاتا وكارلوس ايجناسيو تريوني، والكولمبى «الجولة المفقودة» لرافائيل مارتينيز مورينو، والإيطالى «شغف آنّا مانياني» وإنريكو شيراسيولو، والروسى «القلم الرصاص» لناتاليا نازاروفا، والأرجنتينى «شكل الساعات» لبولا دى لوك، والرومانى «المصفرون» لكورنيليو بورمبويو، المجرى «الذين بقوا» لبرناباس توث، الصينى «تحيا لتغني» لجونى ما، والبريطانى «طرق أبواب السينما: محمد ملص» لديكتينا هود، واللبنانى «نحن بين الصخور» لنزار عنداري، والبريطانى «العنب» لآدم فلا، والمكسيكى «جذور» لأوزان ميرمير.

8 أفلام فى البانوراما المصرية

يعرض على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى 8 أفلام مصرية غير مشاركة فى المسابقات الرسمية ضمن فرع «بانوراما السينما المصرية، وهم («وراء المحيط» لماركو اورسينى، الفيل الأزرق 2 لمروان حامد، الممر لشريف عرفه، والضيف لهادى الباجوري، والفارس والأميرة لبشير الديك وإبراهيم موسى، والشغلة لرامز يوسف، وولاد رزق2: عودة أسود الأرض لطارق العريان، «لما بنتولد» لتامر عزت.

16 مشروعًا فى ملتقى القاهرة السينمائي

يقام ضنم فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، ملتقى القاهرة السينمائي، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر، ويجمع المنتجين الدوليين مع الممولين والموزعين وممثلى مؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات التليفزيونية لإقامة تعاون دولى وشراكات مع أفلام من أنحاء العالم العربي، وتم اختيار ودعوة 16 مشروعاً لحضور ملتقى القاهرة السينمائي، وتختار لجنة مكونة من خبراء فى صناعة السينما مشروعات الأفلام التى تتلقى الجوائز المادية والعينية بقيمة 200 ألف دولار. وتضم لجنة تحكيم الملتقى كلً من السيناريست المصرية مريم نعوم، وإيدا مارتينز المؤسِسة والمدير العام لشركة MEDIA LUNA NEW FILMS، والمنتج جورج دايفد.

قائمة المشاريع تضم الأفلام الروائية فى مرحلة التطوير وهى المصرى «الأرض المعلقة» للمخرجة نادين صليب، واليمنى «المحطة» للمخرجة سارة إسحق، والمصرى «أنا وليلي» للمخرجة ماجى مرجان، واللبنانى «ورشة» للمخرج نديم ثابت، والمصرى «سكن للمغتربات» للمخرج ناجى إسماعيل، واللبنانى «شميم» للمخرج كريم رحباني. أما قائمة الأفلام الروائية فى مرحلة ما بعد الإنتاج فتضم كل من العراقى «أوروبا» للمخرج حيدر رشيد، والمصرى «عنها» للمخرج إسلام العزازي، والمصرى «قابل للكسر» للمخرج أحمد رشوان.

وتضم قائمة الأفلام الوثائقية فى مرحلة التطوير كلًا من المصرى «مفيش راجل بيعيط» للمخرج محمد مصطفى، والمصرى «أيام وحياة عمر الشريف» للمخرجين مارك لطفى وأكسيل بيترسون، واللبنانى «على خطى جميلة فى ظلال الأرز» للمخرجة فاطمة رشا شحادة. أما قائمة الأفلام الوثائقية فى مرحلة ما بعد الإنتاج فتضم كلًا من (الفلسطينى «لاجئ فى الجنة» للمخرج «خالد جرار»، واللبنانى «نحن من هناك» للمخرج وسام طانيوس، والمصرى السورى «بيت هناك.. سينما هنا» للمخرج نضال الدبس، والتونسى «المدسطنسي» للمخرج حمزة عوني.

كما يقام عدد من المناقشات حول صناعة السينما، وورش للأفلام والتليفزيون، ودروس فى السينما والمحادثات، منها؛ حوار مع السيناريست والمخرج ستيفن جيجان رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، يديره محمد حفظى رئيس المهرجان، وحوار مع المخرج تيرى جيليام المكرم بجائزة فاتن حمامة التقديرية، ويديره المخرج عمرو سلامة، وحوار مع ستيوارت فورد مؤسس إحدى أكبر شركات الإنتاج المستقلة فى هوليود، ويديره بن روس مدير المحتوى بشركة ايمجنيشن أبوظبي، وحوار مع الفنانة منة شلبى المكرمة بجائزة فاتن حمامة للتميز.