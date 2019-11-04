صور.. غضب عارم على تويتر بعد تطاول خالد أبو النجا على الشيخ الشعراوي

تطاول الهارب خالد أبو النجا عالم دين ووزير أوقاف الأسبق محمد متولي الشعراوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات "تويتر". وادعى الهارب أبو النجا بأن عالم الدين محمد متولي الشعراوي، لديه العديد من الأفكار المتطرفة، قائلًا: "الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم بل تباهي بعدم قراءته لغير القرآن.. الوهابية في أبشع تجلياتها". الشعراوي، لديه العديد من الأفكار المتطرفة، قائلًا: "الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم بل تباهي بعدم قراءته لغير القرآن.. الوهابية في أبشع تجلياتها". وأدى ذلك لإثارة الغضب، الشديد بين المصريين والعرب، بسبب تصريحات الهارب خالد أبو النجا، وتطاوله على عالم جليل محمد متولي الشعراوي، كما وصفه البعض. وانهالت التعليقات النارية على الهارب خالد أبو النجا ومنها: Advertisements

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