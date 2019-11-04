بعد تهنئته بعيد ميلاده.. حماقي يوجه رسالة للديفا سميرة سعيد

وجه النجم محمد حماقي رسالة للديفا سميرة سعيد، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، قائلًا: "شكراً لك يا عزيزتي سميرة على تمنياتنا الجميلة..أتمنى أن تكسبي ذا فويس في وقت لاحق لأنه ملكي هذا العام".

وكانت سميرة سعيد هنأت حماقي بعيد ميلاده الـ 44 قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا عزيزي .. آمل أن يمتلئ هذا العام بالحب والسعادة والصحة والثروة والنجاح .. ولكن لا تفوز في ذا فويس".

يذكر أن النجم محمد حماقي والنجمة سميرة سعيد يشاركان في لجنة تحكيم الجزء الخامس من برنامج "ذا فويس"، وهو برنامج متخصص باكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية وصقلها، وليس شرطًا أساسيًا للاشتراك في المسابقة أن يكونوا المتقدمين من الهواة، بل يمكن أن يكونوا من فئة شبه المحترفين، ممن يمتلكون طاقات صوتية ومؤهلات جيدة ويعملون

في هذا المجال، ويطمحون إلى الحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم

المهنية، قد تقودهم إلى الاحتراف والنجومية والشهرة.

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وتعتمد فكرة البرنامج على خمس حلقات، يختار خلالها كل مدرب الأصوات التي تنال إعجابه دون أن يتمكن من رؤية أصحابها، فهم يجلسون على كراسي لونها أحمر وظهرهم مدار للمتسابقين. إذا أعجبه الصوت، على الفنان أن يضغط الزر الأحمر الموجود أمامه. هذا يعني "صوتك حلو وأرغب بتدريبك"، حينها يدور الكرسي الجالس عليه المدرب 180 درجة لكي يرى صاحب ذلك الصوت.

وتضم لجنة التحكيم في هذا الموسم على أربعة من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي من بينهم النجم راغب علامة، والنجمة أحلام.