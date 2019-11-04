بعد وقفه عن الغناء هل سيشارك محمد الشونوبي في حفل مهرجان الموسيقى العربية؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا، بوقف الفنان المصري محمد الشرنوبي، عن الغناء وذلك على خلفية المشاكل القائمة بين الشرنوبي وبين خطيبته و مديرة أعماله السابقة سارة الطباخ.

وعن سريان قرار منعه عن الغناء على حفله المقبل والمقرر إحيائه يوم 11 نوفمبر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، أكد في تمحمد الشرنوبي في تصريحات صفيه، أن القرار لن يمنعه من إحياء الحفل وأنه سيحييه كما هو مقررًا له.

وينطبق على حالة الشرنوبي، الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي تعرضت للوقف عن الغناء بسبب التصريحات التي نسبت لها من إحدى حفلاتها بالخارج عن مصر، لحين خضوعها للتحقيق ووقتها لم يسر القرار على الحفلات التي تعاقدت عليها والتزمت بها.

يذكر أن محمد الشرنوبي، كان قد نشر في يوم الأحد 21 من شهر يوليو السابق، بيانًا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أوضح فيه أن ‏علاقته بسارة الطباخ انتهت منذ فترة، ولكنها لازالت تضغط عليه بالعقد الذي وقعه معها.‏

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وبعد ذلك، أصدرت سارة الطباخ، مالكة شركة إيرث برودكشن، بيانًا حذرت فيه شركات وجهات الإنتاج الفني من التعامل مع الشرنوبي، وشددت فيه على ضرورة الرجوع للشركة قبل التعاقد معه.

فيما كشف محامي محمد الشرنوبي تفاصيل خلافه مع سارة الطباخ، وما لم يتحدث عنه من قبل، موضحًا أن الشرنوبي وقع عقدا مع الطباخ بصفتها وكيلة فنانين، وبعد فترة من بداية العقد كان متفق أن تتحول إلى شراكة بين الطرفين، على أن يحصل شرنوبي على 10%.

أضاف، أن الشرنوبي لم يحصل على كل مستحقاته، فما حصل عليه لم يتجاوز الـ5%، فيما تأخذ الشركة جميع المبالغ المالية ولا تعطيه مستحقاته، مشيرا إلى أن الإعلام يتناول القضية على أنها بين فنان ومنتج فني، ولكن الصحيح أنه فنان شريك في شركة إنتاج فني.

وأكد محامي محمد الشرنوبي أنه منذ 5 أشهر لم يتعاقد على عمل جديد سواء مسلسلات أو أفلام أو حفلات غنائية، موضحا أنه عندما جاء له ليوكله للدفاع عنه أخبره أنه لا يملك المال الذي يعطيه له كأتعاب.