فيديو صادم لـ ميشال حايك.. هذا ما توقعه!

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول ناشطو مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لتوقعات ميشال حايك للعام 2019، وأشار الناشطون إلى أنّ حايك قد أصاب في معظم التوقعات التي أعلنها، خاصة تلك التي تتعلق بالساحات، الرئيس سعد الحريري، إقفال المدارس والوزير السابق جبران باسيل.
وكان لافتاً أنّ حايك قد توقع أيضاً أن يعود البغدادي إلى الضوء من جديد، وهذا ما حدث بإعلان مقتله مؤخراً.
إليكم الفيديو:
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