- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجـــــــــــرد: حذفت شركة “يوتيوب” فيديو كليب أغنية “إنساي” لسعد لمجرد ومحمد رمضان، بسبب إنتهاك حقوق المؤلف حسب ما ذكر الموقع الشهير عالميًا.
وجاء حذف الأغنية بعد عدّة شهور على طرحها، حيث صدر الكليب الخاص بها في 18 تموز/يوليو الماضي.
وهذه ليست الأغنية الأولى التي يتم حذفها لسعد لمجرد، حيث حذفت له منذ أسبوع أغنية “سلام” التي أطلقها مؤخرًا، بسبب نزاع حول حقوق المؤلف، ولكن الفيديو عاد مرة أخرى بعد يوم من حذفه على “يويتيوب”.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “إنساي” من كلمات وألحان سعد لمجرد ومن إخراج حسام الحسيني.
كانت هذه تفاصيل خبر “يوتيوب” يحذف أغنية “إنساي” لـ سعد لمجرد ومحمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.