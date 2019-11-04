“يوتيوب” يحذف أغنية “إنساي” لـ سعد لمجرد ومحمد رمضان

متابعة بتجـــــــــــرد: حذفت شركة “يوتيوب” فيديو كليب أغنية “إنساي” لسعد لمجرد ومحمد رمضان، بسبب إنتهاك حقوق المؤلف حسب ما ذكر الموقع الشهير عالميًا.

وجاء حذف الأغنية بعد عدّة شهور على طرحها، حيث صدر الكليب الخاص بها في 18 تموز/يوليو الماضي.

وهذه ليست الأغنية الأولى التي يتم حذفها لسعد لمجرد، حيث حذفت له منذ أسبوع أغنية “سلام” التي أطلقها مؤخرًا، بسبب نزاع حول حقوق المؤلف، ولكن الفيديو عاد مرة أخرى بعد يوم من حذفه على “يويتيوب”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “إنساي” من كلمات وألحان سعد لمجرد ومن إخراج حسام الحسيني.