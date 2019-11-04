- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا بعيد ميلاد ابنتهما الأميرة ليونور التي بلغت الرابعة عشر من عمرها.
وقد نسق الثنائي المنشغل دائماً وقتهما للاحتفال بميلاد ابنتهما كعائلة وبحضور الأميرة صوفيا شقيقة ليونور.
وصادف يوم ميلاد الأميرة الصغيرة مع عيد جميع القديسين وبالتالي يوم عطلة.
وقد ألقت الاميرة الصغيرة وملكة اسبانيا المستقبلية خطاباً تعهدت فيه بخدمتها لبلدها وجميع سكانه. وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها ليونور كأميرة وقائدة مستقبلية.
وعلى الرغم من صغر سنها، إلا أن الأميرة تحدثت عبر العديد من المنصات العالمية التي تحدث عبرها أطل قادة العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر ليونور تحتفل بعيدها الـ14 وتلقي خطابها الأول كأميرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.