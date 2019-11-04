ليونور تحتفل بعيدها الـ14 وتلقي خطابها الأول كأميرة

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا بعيد ميلاد ابنتهما الأميرة ليونور التي بلغت الرابعة عشر من عمرها.

وقد نسق الثنائي المنشغل دائماً وقتهما للاحتفال بميلاد ابنتهما كعائلة وبحضور الأميرة صوفيا شقيقة ليونور.

وصادف يوم ميلاد الأميرة الصغيرة مع عيد جميع القديسين وبالتالي يوم عطلة.

Advertisements

وقد ألقت الاميرة الصغيرة وملكة اسبانيا المستقبلية خطاباً تعهدت فيه بخدمتها لبلدها وجميع سكانه. وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها ليونور كأميرة وقائدة مستقبلية.

وعلى الرغم من صغر سنها، إلا أن الأميرة تحدثت عبر العديد من المنصات العالمية التي تحدث عبرها أطل قادة العالم.