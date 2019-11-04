فيفي عبده كما لم ترونها من قبل! – بالصور

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متابعة بتجــــــــــــرد: تتصدّر الفنانة المصرية فيفي عبده غلاف مجلة “فوغ” العالمية بنسختها العربية في عددها لهذا الشهر بجلسة تصوير مميّزة ومفعمة بالرومانسية.
وتطلّ فيفي عبده على الجمهور في صورها الجديدة الخاص بالمجلة، بإطلالة أكثر من رائعة وستايل بسيط من دون مساحيق تجميل.
تترافق هذه الجلسة التصويرية مع مقابلة خاصة بالمجلة مع فيفي عبده تحت عنوان “فيفي عبده كما لم ترونها من قبل!”.
وفور انتشار الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تصدّر اسم فيفي عبده قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر “تويتر” في مصر وعدد كبير من البلدان العربية، حيث أعرب محبّوها عن إعجابهم بالجلسة التصويرية.
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