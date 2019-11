سيلينا جوميز في المرتبة الأولى عالميًا – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: تتصدّر أغنية النجمة العالمية سيلينا جوميز الجديدة Lose You To Love Me المرتبة الأولى في أهم تصنيف موسيقي Billboard 100 لهذا الأسبوع.

وتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، حيث تخطى الفيديو الرسمي الخاص بها الـ110 مليون مشاهدة في فترة لا تتعد الأسبوعين على إتاحة عرضه عبر قناة سيلينا على موقع “يوتيوب”.

وكان عدد كبير من الناشطين قد اعتبر أن سيلينا جوميز وجهت هذه الأغنية بشكل مباشر إلى حبيبها السابق جاستين بيبر بعد الفترة العصيبة التي مرّت بها على إثار انفصاله عنها.

تجدر الإشارة إلى أن سيلينا جوميز أطلقت مؤخرًا أغنية أخرى أيضًا من ألبومها المنتظر إصداره، وتحمل اسم Look At Her Now.

Advertisements

لمشاهدة فيديو أغنية Lose You To Love Me: