شكوك حول وفاة مايكل جاكسون بسبب شبيهه!

متابعة بتجـــــــــرد: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شاباً يشبه “ملك البوب” الراحل مايكل جاكسون إلى حدّ كبير وإلى درجة أنه طبق الأصل عنه وكأنه شقيقه التوأم، ليتّضح أنه مغنٍّ إسباني يدعى سيرجيو كورتيس.

وقال المستخدمون عبر المواقع إن ظهور شبيه جاكسون أثار ضجة كبيرة بسبب الشبه الكبير مما أثار الكثير من الصدمة والشكوك حول وفاة النجم الراحل بسبب التشابه الكبير بين الشخصين اللذين لا يمكن التفرقة بينهما.

وظهر شبيه جاكسون، في الفيديو المرفق، موضحاً أنه من معجبي النجم الراحل ومعلناً عن أنه سيلتقي محبيه ومحبي جاكسون في سنغابور.