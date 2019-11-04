ورد الخال للسياسيين: “ولا بزمة.. ولك ما بتحسّوا؟”

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متابعة بتجــــــــــــرد: أبدت الممثلة اللبنانية ورد الخال امتعاضها وغضبها بتجاهل السلطة في لبنان للمواطنين المتظاهرين منذ أكثر من 18 يوماً احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السيئة جداً التي يمرّ بها لبنان.
ونشرت صورة عبر حسابها على “إنستغرام” كُتِب عليها: “وينن؟ ولا بزمة! قولكن فلّوا؟ نايمين؟ شو عم يعملوا؟ كيف ساكتين؟ مش عم يشوفوا؟ مش عم يسمعوا؟ ولك ما بيحسّوا؟”.
وتجدر الإشارة إلى أن الخال شاركت وزوجها الموزع الموسيقي باسم رزق في التظاهرات.
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