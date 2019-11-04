“روتانا” تتفاوض مع راغب علامة.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات تجري حاليًا مفاوضات سرية مع السوبر ستار راغب علامة ليكون ضمن أوائل نجوم الغناء في العالم العربي على خشبة مسرح القرية العالمية في دبي لهذا العام.
وفي حال تم الإتفاق مع راغب علامة، ستكون هذه المشاركة الأولى للسوبر ستار في حفلات القرية العالمية المقرر الإعلان عن انطلاقها خلال الأيام المقبلة لتستمر حتى منتصف شهر نيسان لعام 2020.
وتنتظر “روتانا” ردّ إدارة أعمال علامة لإحياء الحفلة هناك لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة بالاتفاق بينهما فيما بعد.
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