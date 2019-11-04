درّة تكشف: هذه شروط الزواج مني

متابعة بتجــــــــــرد: حلّت الممثلة التونسية درة ضيفة على برنامج “معكم” مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، وشهدت الحلقة تفاعلا كبيرا من المتابعين، خصوصاً وأن درة كشفت خلال اللقاء عن الكثير من الأمور في حياتها الخاصة، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في حال تقدّم أحدهم للزواج منها.

وفي التفاصيل، أوضحت أن وجهة نظرها بالنسبة إلى موضوع الزواج هو أنه نصيب فقط ولا يعتمد على قرار بالرفض أو القبول، بل هو يأتي في الوقت المناسب، خصوصاً وأنها خاضت التجربة سابقا وتمت خطبتها ولكن انتهت الحكاية لتؤكد مرة أخرى أن الزواج “حاجة بتاعت ربنا” ونصيب.

وعن شروط الزواج منها، أكدت درّة أن أهم شيء هو أن تبقى محافظة على نفسها وكرامتها والأشياء الأساسية في حياتها، أما بالنسبة إلى الشريك المحتمل، لا يوجد هناك أي متطلبات إعجازية، وأن فقط كل ما تريده أن يكون هناك حب متبادل واحترام وتفاهم، لتسألها منى الشاذلي هنا: “ما قابلتيش فارس أحلامك لحد دلوقتي؟” فأجابتها: “ما قابلتش لا فارس ولا أحلام”.