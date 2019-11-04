ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع أجمل قصص الحب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل المصريون، الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بعيد الحب، ونشرت الممثلة ليلى علوي بهذه المناسبة مجموعة من الصور تجمعها بالفنان الراحل نور الشريف، من فيلم "كل هذا الحب"، عبر حسابها بموقع "أنستقرام".





وعلقت "علوي" على الصور قائلة: "الاحتفال بالحب هو احتفال بالحياة، بالمشاعر التي تملأ حياتنا بالتفاصيل والمواقف حتى لو متناقضة ومرتبكة".

وأضافت: "في يوم الحب المصري، أستعيد ذكرياتي مع واحدة من أجمل قصص الحب، والتي كنت جزءا منها، حب وفاء وكمال.. فيلم (كل هذا الحب) إنتاج عام 1988، قصة وسيناريو الكاتب وحيد حامد، وإخراج العظيم حسين كمال، وشاركني البطولة الراحل نور الشريف.

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يُذكر أن آخر أعمال النجمة ليلى علوي على شاشة التلفزيون مسلسل "هي ودافنشي"، إنتاج عام 2016، وشاركها البطولة الفنان خالد الصاوي، وتنتظر عرض فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر"، والذي يجمعها بزينة وفراس سعيد، والمخرج محمد أمين.



