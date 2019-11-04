محمد رمضان وسعد لمجرد يقعان في ورطة.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" المشاهدين بحذف أغنية "إنساي" للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد، كما حُذفت أيضًا من جميع حسابات النجم محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حسام الحسيني مخرج الكليب، إن هناك غموض يسيطر على قرار حذف أغنية "إنساي" حتى الآن، مؤكدا أنه يسعي لمعرفة السبب، وحل المشكلة حتى تعود الأغنية مرة أخرى.

وأضاف الحسيني، في تصريحات لـ"فوشيا"، أنه موجود حاليا في المغرب، وسيعمل على حل المشكلة وعودة الأغنية خاصة أنها تخطت الـ 190 مليون مشاهدة منذ عرضها.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها يوتيوب بحذف أغنية لسعد لمجرد، حيث كان قد سبق وحذف أغنية "سلام" للفنان المغربي بعد أسبوع واحد من طرحها، قبل أن يعيد موقع الفيديوهات نشرها مرة أخرى.

وجاءت خطوة حذف الأغنية من قبل إدارة يوتيوب على خلفية اتهام الفنان الأمازيغي هشام تلمودي، لمجرد، بدمج مقطع موسيقي من إحدى أغنياته التي تحمل عنوان "أكوال سوس" التي طرحها في 2014 دون ترخيص منه.

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ورد ملحن الأغنية عبر حسابه على "إنستغرام"، على أزمة حذف الأغنية من على موقع الفيديوهات يوتيوب: "للتوضيح فقط بحكم أني ملحن و موزع أغنية (سلام) للفنان سعد لمجرد.. أؤكد أننا نتوفر على كامل الوثائق القانونية التي تثبت حقنا في استعمال الجزء الأمازيغي في الأغنية بعد تفويض قانوني من مالكي الحقوق الأصلية (شركة تامزا ڤيزيون) وبما يخص مسألة الحجب من يوتيوب فقد تم إرسال جميع الوثائق اللازمة والضامنة للحقوق من طرف فريق عمل الفنان سعد لمجرد بهدف استرجاع المقطع على اليوتيوب.. وشكرا".

على الجانب الآخر، فشلت المحاولات الحثيثة في وجود الفنان سعد لمجرد بموسم الرياض، والذي كان من المفترض مشاركته في ليلة محمد رمضان لتقديم أغنية "إنساي" وتقديمها على طريقة الدويتو، والتي نجحت نجاحًا باهرًا وتجاوز عدد مشاهداتها على "اليوتيوب" أكثر من 190 مليون مشاهدة.

وفرضت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تعليمات صارمة على الفنان المصري محمد رمضان، بضرورة الالتزام الكامل بالزي الساتر وعدم خلع الملابس على المسرح، وأن مخالفة ذلك يترتب يعد إخلالا بالعقد المبرم بين الطرفين.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر حكمًا بمنع سعد لمجرد من السفر خارج فرنسا بسبب قضية سابقة لم يتم الانتهاء منها.

وأطلق الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر قناته الرسمية على موقع ”اليوتوب“، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم ”يخليك للي"، التي جاءت بكلمات باللهجة المغربية- وحققت مشاهدات عالية بعد ساعة على إطلاقها.