محمد وزيري يُعبّرعن اشتياقه لهيفاء وهبي.. ويُحضّر لمفاجأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الملحن المصري محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سابقًا، لموقف محرج بعدما استفزّه أحد المتابعين على موقع "إنستغرام"، بعلم المثليين في إشارة إلى أزمته السابقة مع مشروع ليلى.

وأتاح "وزيري"، خاصية تلقّي الأسئلة من جانب متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وأعرب عن اشتياقه لهيفاء وهبي، عندما سأله متابع عن النجمة اللبنانية، فقال: "وين هيفاء اشتقنالها"، ليرد أنه يشتاق لها كثيرًا أيضًا.

ووجّه متابع آخر سؤالًا عن أول مرة رأى فيها وزيري هيفاء وهبي وتعرُّفه عليها، متسائلًا أيضًا عن حقيقة عملهما على أغنية جديدة سويًا، فما كان منه إلا الاستعانة بصورة للفنان المصري محمد سعد من فيلم "بوحة" وهو يظهر فيها بشكل مندهش ولم يجب على السؤال.

وطالبه متابع ثالث بالكشف عن أكثر أغنية يفضّلها في ألبوم "هوا" وخيّره بين أغنيتي "هفضل" و"اجمدي"، فرد قائلًا إنه يحب أغنية "قالو سابني" أكثر من الأغنيتين المذكورتين، كما كشف عن أكثر أغنية يحب الاستماع إليها من ألبوم هيفاء وهبي وقال: "أغنية اسمها حبيبي أنا وأغنية إزاي أنساك".

وأكّد وزيري أنه لا يوجد أجمل من هيفاء وهبي من وجهة نظره، لافتًا إلى أنه يحب أغنية "أواخر الشتا" للفنانة اللبنانية إليسا، موضحًا أن السبب وراء نجاحه هو حرصه على النوم والاستيقاظ مبكرًا.

وفجّر محمد وزيري، مفاجأةً بالكشف عن العمل على كتابة جزء ثانٍ من فيلم "أشباح أوروبا"، الذي يعد باكورة إنتاجه السينمائي الأول وتقوم ببطولته هيفاء وهبي، ويتم تصويره حاليًا برفقة الفنانين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.

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وعن حلمه الذي يريد تحقيقه، قال أتمنى إنجاب طفلة واسميتها "خديجة" وأن يفرح بها، لافتًا إلى أنه يحب كثيرًا أكلة "كبدة الدجاج والأرز" من يدي والدته، مشيرًا أيضًا إلى أن برجه هو "العقرب" ورفض الكشف عن عمره.

وكان الملحن محمد وزيري، قد تعرّض لهجوم كبير من جانب جمهور هيفاء وهبي، بعدما أبدى رأيه في مشروع ليلى الذي كان من المقرّر أن يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان قبل فترة إلا أنه تم إلغاؤه حفاظًا على الأمن والاستقرار.

وأثار "وزيري" الجدل عندما هاجم مشروع ليلى وقال إنهم "ملعونين" في كل الأديان وطالب الجمهور بأن يناقشوه بطريقة حضارية وليست كطريقة الملحدين لأنه شخص مسلم، ثم استشهد بآية قرآنية تدل على حديثه.

ودافع محمد وزيري عن فكره ضد فرقة مشروع ليلى، موضحًا أن المجاهرة بالمعاصي لابد من الحذر منها لأن الطبيعي في خلقة الله أن يكون الرجل مُحبًا لحواء، ثم وجّه هجومًا عنيفًا لجمهوره.

يُذكر أن محمد وزيري يخوض أول تجربة إنتاجية في السينما مع النجمة هيفاء وهبي، وذلك من خلال فيلم "أشباح أوروبا"، والذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وآخرون.