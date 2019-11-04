تطورات جديدة في حكم حبس أحمد عبدالله بقضيته مع سارة نخلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة الفنان أحمد عبدالله محمود، بالحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة.

جدير بالذكر أنَّ محكمة جنح أكتوبر كانت قضت بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، لمدة عامين، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة، في اتهامه بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها، وصدر الحكم غيابيًا وتقدم الفنان بالاستئناف عليه وأيدته المحكمة لعدم حضوره.

وكانت الفنانة السورية اتهمت زوجها أحمد عبد الله محمود، بخيانة الأمانة "إيصال أمانة".

وانفصل الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، عن زوجته سارة نخلة، بعد زواج استمر 3 سنوات، بسبب خلافات أسرية وقعت بينهما، وذلك حسب مصدر مقرّب من الزوجين.

وجاء قرار الطلاق بعد دراسة اقتربت من الشهر، حيث اتخذ الطرفان القرار بعد تفكير، وبناءً على ذلك غيّرت الفنانة سارة نخلة خانة الحالة الاجتماعية على حساباتها الاجتماعية لتصبح "عزباء".

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واتهمت والدة الفنان المصري أحمد عبدالله، طليقته سارة نخلة، سابقًا بالاعتداء عليها أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصة بنجلها من منزله، إلا أن القضاء المصري أصدر حكمًا ببراءة سارة من تهمة الضرب والاعتداء في القضية، لتقوم الوالدة بالاستئناف على الحكم الذي تحدد له جلسة الـ 27 من فبراير المقبل.

وصرح محامي سارة نخلة سابقًا، بأنَّ المحكمة استمعت إلى من أحضرهم الفنان المصري وهم: محمد هاني أحمد أبو العنين ويعمل مساعد مخرج، ومحمود حسين كامل ويعمل موزعًا موسيقيًّا، واتضح للمحكمة أنهما لم يشاهدا الفنان المصري يسلم مبلغ ”إيصال أمانة“ وقيمته 250 ألف جنيه (15 ألف دولار).

وأشار المحامي إلى أن الفنان أحمد عبد الله كان دفع بالتزوير في توقيعه على إيصال الأمانة، موضحًا أن تقرير مصلحة الطب الشرعي كشفت عن صحة توقيعه على الإيصال.

وحصلت سارة على لقب ملكة جمال سوريا عام 2015، ثم دخلت عالم الفن وتقديم البرامج، في حين اشتهر نجل الفنان الراحل عبدالله محمود بالعديد من الأدوار في الدراما، أبرزها مسلسلات ”الأسطورة“ و“طايع“ و“فوق السحاب“.