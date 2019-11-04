شكرا لقرائتكم خبر عن دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الشبكة الأمريكية الجديد "آبل"، مسلسل الممثل العالمي جايسون موموا، بداية الشهر الجاري، الذي سرعان ما استحوذ على الصفحات الأولى للصحف العالمية، التي أشادت بالمسلسل الذي جاء بعنوان See.

وحرص موموا، على نشر صور جديدة من وراء كواليس تصوير المسلسل الذى حظى بتقييمات مرتفعة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير إنستجرام، وظهر بملابس الحقبة الجديدة التي يجسدها داخل المسلسل، كما حرص على تقديم الشكر لفريق عمله.

ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb.

ويقوم ببطولة المسلسل كل من النجم العالمى جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا-بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون، كما كلفت الحلقة الواحدة من المسلسل 15 مليون دولار، والعمل سيتكون من 10 حلقات.

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