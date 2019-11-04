شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تجرى بروفة حفلها بالأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتحيى كارمن سليمان حفلاً ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، وبالتحديد يوم الإثنين 11 نوفمبر المقبل، وذلك بقيادة المايسترو الدكتور هياف ياسين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

من جهة أخرى انتهت المطربة كارمن سليمان من تسجيل أغنية تحمل اسم "بصاتك" تجمع بينها وبين زوجها الملحن مصطفى جاد ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

كانت كارمن قد غنت تتر مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى والذى عرض فى شهر رمضان الماضى على قنوات cbc، one،dmc، وتحمل الأغنية اسم "سطور حكايتى" من كلمات الشاعر الغنائى نادر عبد الله ولحن وتوزيع خالد عز.

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يذكر آن آخر أعمال كارمن سليمان دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.