شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفنان محمد رمضان، في تحقيق رقم قياسي جديد خلال مشواره الفني، واقتنص لقب "الفنان الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في الشرق الأوسط".

وحقق رمضان عدد مشاهدات وصلت لـ2 مليار و200 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية له بالموقع الشهير، ليتربع على عرش أكثر القنوات تحقيقًا لعدد مشاهدات في الشرق الأوسط.

واحتفل رمضان بالرقم القياسي الجديد بنشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير إنستجرام، وكتب معلقًا: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت 2 مليار و200 مليون مشاهدة، الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط، ثقة في الله نجاح".

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وسرعان ما توالت مئات الآلاف من التعليقات المهنئة باللقب الجديد الذي حققه "رمضان" من قبل جمهوره ومتابعيه، ووصل عدد الإعجابات بالصورة لأكثر من 100 ألف خلال ساعات قليلة من نشره، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من التعليقات.

آخر أعمال محمد رمضان كان طرحه كليب "السلطان"، الذي تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب ومن إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها «إنساى» مع المغنى المغربى سعد لمجرد.

وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.