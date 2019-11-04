شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أمل رزق تكشف كواليس مشاركتها فى مسرحية "رسائل العشاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة لمى كتكت نجلة الفنانة أمل رزق فى عرض مسرحية "رسائل العشاق" التى تضم عدد من الوجوه الشابة ويتم عرضها على المسرح العائم خلال الأيام المقبلة.





وقالت لمى كتكت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن المسرحية تدور أحداثها فى إطار العلاقات القائمة بين الشباب والبنات بجميع أنماطها ومشاكلها ومن المقرر البدء فى عرضها منتصف الشهر الحالى على المسرح العائم، ويعقد لها مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء.

وأضافت أن العرض أشبه بحالة سينمائية تقدم علي المسرح ، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.





"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، لمى كتكت، وائل شاهين، زينب العبد، تغريد عبد الرحمن، سهر رضا، جورج أشرف، عبدالله صابر، تلحين وغناء المطرب والمنشد علي الهلباوي، ديكور هبة عبد الحميد ،إضاءة محمد إبراهيم، تصميم الدراما الحركية مناضل عنتر ، فكرة وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.

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وشاركت لمى كتكت مؤخرا فى مسلسل "عائلة الحاج نعمان" بطولة تيّم حسن، صلاح عبدلله، أحمد بدير، سهر الصايغ، هبة مجدى، حازم سمير، صفاء الطوخى، محسن منصور، فاطمة الناصر، لقاء سويدان، ميرنا نور الدين، منال سلامة، سماح السعيد، ومجموعة من الشباب ياسين أحمد السقا، رابى عمر سعد تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، إخراج أحمد شفيق .











