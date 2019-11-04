شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جديدة لأرشفة الأفلام التاريخية لقرون مستقبلية وفيلم Superman أولها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت شركة مايكروسوفت مع شركة وارنر بروس، لتخزين أول فيلم سينمائي Superman الأصلي الذي عرض عام 1978، في القرص الصلب الجديد الذي ابتكرته الشركة من أجل أرشفه الأفلام التاريخية لقرون مستقبلية لعد تلفها.
وابتكرت مايكروسوفت تقنية جديدة سيتم الكشف عنها في مؤتمر Ignite 2019، الذي سيقام في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا، والذي سيسمح لشركات الإنتاج الكبيرة لأرشفة أفلامها التاريخية لعدم تلفها عبر الأقراص المستخدمة حاليًا.
ووفقًا لتصريحات الباحث الرئيسي للمشروع الجديد "أنتا روسترون"، لصحيفة "فاريتى"، فأن القرص الصلب المبتكر الجديد مكون من زجاج السيليكا بقياس 7.5 سم × 7.5 سم بعرض 2 ملم، يسمح بتخزين 75.6 جيجا من البيانات.
بدأت شركة مايكروسوفت في ابتكار القرص الجديد منذ عام 2016، الذي سيسمح بتحزين البيانات المهمة لمئات السنين بدون ان تتلف، بالتعاون مع جامعة ساوثمبتون، عن طريق استخدام الزجاج الشهير المسمى "Project Silica".
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