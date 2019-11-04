شكرا لقرائتكم خبر عن حذف أغنية "إنساى" لـ محمد رمضان وسعد لمجرد من يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم منذ ساعات حذف أغنية "إنساى" للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد من على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما حذفت أيضًا من جميع حسابات النجم محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يزال الأمر غامضًا حتى الآن.

وبسؤال مخرج الكليب حسام الحسينى، قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن الأمر غير مفهوم بالنسبة له، هو وباقى صناع الأغنية، مشيرًا إلى أنه متواجد الآن فى مراكش، ويسعى حاليًا للحصول على سبب لحذف الأغنية.

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تخطى كليب "إنساى" للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد حاجز 170 مليون مشاهدة منذ أن تم طرحه يوم 18 يوليو الماضي على موقع يوتيوب، ونال الفيديو أكثر من مليون إعجاب فى مصر والوطن العربى.