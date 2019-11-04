شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مشاهد مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل، صناع مسلسل "نصيبى وقسمتك" الجزء الثالث من تصوير كل مشاهد العمل، الذى يتزامن مع نفس توقيت عرضه على On E فى تمام الساعة الثامنة مساء.

ويعرض حاليًا على قناة On E حكاية "ما يطلبه المستمعون" هى الأخيرة فى أحداث المسلسل الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف عمرو محمود ياسمين وإخراج أكرم فريد بطولة نرمين الفقى، ميدو عادل، رانيا محمود ياسين، وأميرة الشريف وآخرين.

وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات "ماتيجى يامليجى" للفنان محمد شرنوبى وحقق نجاحًا من خلال شخصية المعاق الذى قدمها خلال الأحداث بجانب دنيا عبد العزيز ومحمود حجازى وآخرين، وأخرج الحكاية مصطفى فكرى.

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وعرضت أيضًا حكاية "براد شاى" بطولة هبة مجدي وهانى عادل، و"اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يا زبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وايمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.