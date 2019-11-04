شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار 35 عامًا منذ طرح الجزء الأول من سلسلة الأفلام الشهيرة The Terminator، وتربعت السلسلة في قائمة أشهر الأعمال السينمائية في التاريخ، وهو ما استمر حتى عرض الفيلم الأخير من السلسلة الذي جاء بعنوان Terminator: Dark Fate.

فبعد أيام قليلة من عرض فيلم Terminator: Dark Fate في دور العرض، أبرزت المؤشرات الأولية إلى خسارة الفيلم في سباق شباك التذاكر بعد ان حصد 29 مليون دولار محليًا وحوالي 100 مليون دولار عالميًا، وهو ما خالف التوقعات بشكل سيء.

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وبلغ تكلفة الفيلم الجديد 185 مليون دولار، بالإضافة إلى ميزانية تسويق تراوحت من 80:100 مليون دولار، وهو ما لم ينجح الفيلم في تحقيقه خلال الافتتاحية الأولى له، وأبرزت المؤشرات ان الخسارة الأولية للفيلم ستتراوح من 90:100 مليون دولار.

ويقوم ببطولة Terminator: Dark Fate جنبًا إلى مع شوارزنجر الممثلين ليندا هاميلتون، ماكنزي ديفيس، ناتاليا رييس، دييجو بونيتا، فيران فرنانديز، تريستان أولوا، توم هوبر، انريكي ارس، مانويل باسيفيك، فريزر جيمس، بيدرو رودولف، كيفن مدينا، ستيفن كري، مات ديفير.

ودارت قصة فيلم Terminator 2 حول إرسال شركة سكاى نت التى تسيطر على العالم فى المستقبل للمدمر المُطوَّر تى 1000 والذى يملك القدرة على تغيير مظهره بصور مذهلة، وذلك من أجل قتل الطفل جون كونور، قبل أن يكبر ويصير قائدا للمقاومة في المستقبل، فى الوقت الذي تكون فيه والدة الطفل هى الوحيدة التى تعرف سر هذا الصراع المستقبلي، لكنها توضع فى مصحة عقلية بسبب اعتقاد الجميع أنها تعاني من مرض نفسى.