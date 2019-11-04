شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور من كواليس فيلم الـ Joker مع اقترابه تحقيق المليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذى يحققه فيلم الـ Joker ، يوميا نشر المخرج تود فيليبس 10 صور من كواليس تحضير وتصوير بعض مشاهد العمل، وذلك مع اقتراب تحقيق لفيلم لمليار دولار.



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وعلق فيليبس على الصور قائلا " بعض الصور العشوائية من كواليس الفيلم، وكان هذا أول اختبارللماكياج قبل البدء في التصوير، لدي الكثير من الصور وسوف يتم نشرهم قريبًا، حيث يبدو أن الناس يحبونهم، الجوكر في كل مكان، مرة أخرى، شكرا لجميع الرسائل، مؤثرة جدا".



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ووصلت إيرادات فيلم الـ Joker إلى 934 مليون دولار منذ طرحه يوم 4 أكتوبر الماضى، ومن المتوقع أن تفوق إيراداته الأرقام المتوقعة، كما أن العمل أصبح أعلى الأفلام إيرادا لـ فئة الكبار فقط، بعد أن تفوق على فيلم Deadpool.



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فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.