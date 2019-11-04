صورة| ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بممارسة اليوجا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
استعرضت الفنانة الشابة ياسمين صبري، رشاقتها بصورة لها وهي تمارس رياضة اليوجا.
وظهرت ياسمين في الصورة، وهي تقف على يدها محالة إحداث حالة من التوازن، وعلقت: "تم التحقق.. موقف الكوع ..أنا أدفع وأدفع بدون توقف الآن".
يذكر أن ياسمين حرصت خلال الفترة الماضية على نشر صور متنوعة أثناء ممارستها رياضة اليوجا.
جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري قدمت العام الماضي، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو أول بطولة مطلقة لها.
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