محمد صبحي يكشف عن بوستر مسرحيته الجديدة "أنا والنحلة والدبور"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف الفنان محمد صبحي عن بوستر مسرحيته الجديدة " أنا والنحلة والدبور".
ونشر صبحي البوستر، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "قريبا جدا مسرحية أنا والنحلة والدبور".
مسرحية "أنا والنحلة والدبور"، من بطولة وإخراج محمد صبحي، تأليف أمين فتيحة، ويشارك في بطولتها سماح السعيد وعبد الرحيم حسن وعبير فاروق.
وكشف البوستر عن موعد ومكان عرض المسرحية، إذ تعرض على مسرح محمد صبحي، صالة 2، بمدينة سما سنبل، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
يذكر أن الفنان محمد صبحي افتتح أكتوبر الماضي، مسرحًا جديدًا بمدينة سما سنبل للفنون والزهور.
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