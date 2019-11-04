بعد الهجوم عليها.. أسما شريف منير تنشر مقولات الشيخ الشعراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" مجموعة مقولات للشيخ محمد متولي الشعراوي، بعد الهجوم عليها لوصفها بعض أحاديث وأفكار الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرفة".

وكتبت أسماء في تعليقها على مقولات الشيخ الشعراوي: "العفو عند المقدرة".. "أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» قَالَ تَعَالَى: "وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ".

وكانت أسما منير قد تعرَّضت لحملة هجوم كبير؛ بسبب وصفها أحاديث وأفكار الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرفة".

ورغم اعتذارها وتأكيدها أنها لم تكن تقصد الإساءة بأي حال من الأحوال إلى "إمام الدعاة" الشيخ محمد متولي الشعراوي؛ فإن الهجوم الذي طالها لم ينتهِ.