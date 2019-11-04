بينهم كريم عبدالعزيز.. نجوم مصريين تتمنى كارول سماحة التعاون معهم في عمل سينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة إنها تتمنى مشاركة عدد من النجوم المصربين في عمل سينمائي خلال الفترة القادمة.

وقالت سماحة، أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة "روتانا"،: " أتمنى أقدم عمل فني مع أحمد السقا، أحمد عز، كريم عبدالعزيز، وأمير كرارة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة كارول سماحة السينمائية فيلم "بالصدفة"، ويشارك في بطولة الفيلم بديع أبوشقرا، باميلاك الكيك، منير معاصري، ومن تأليف كلوديا مارشليان، وسامي حمدان، وإخراج باسم كريستو.

ومن ناحية أخر ى طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أحدث أغانيها "انشالله"، أكتوبر الماضي، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع "يوتيوب".