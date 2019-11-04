بدء عرض "كأنك تراه" على خشبة المركز الثقافي بطنطا لمدة 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ينطلق، مساء اليوم الاثنين، العرض المسرحي" كأنك تراه "بالمركز الثقافي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، في أولى عروضه المجانية لمدة 6 أيام، حيث يُعرض يومياً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، والذي يقام في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح لعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠ بالمحافظات، والتي تنظمها شعبة مسرح المواجهة و التجوال بفرقة المسرح الحديث.

يحضر العرض، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، والفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح.

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يذكر أن "كأنك تراه" يُعرض للسنة الثالثة على التوالي، وهو عرض غنائي درامي يناقش عددًا من مشاكل المجتمع المصري المعاصر مثل الهوس بالتكنولوجيا، الزواج وأعبائه المادية، انشغال الآباء عن الأبناء، العلاقة بين الغني والفقير، الغش والكذب، التحايل باسم الدين لتحقيق المكسب و العلاقة بين المسلم والمسيحي، والإرهاب، ومقارنتها بأخلاق وسلوك الرسول صلي الله عليه وسلم من خلال استحضار شخصية أحد الصحابة وهو الصحابي أويس القرني.

"كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، وبطولة: محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، سلمى الديب، أحمد عبد الهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت وإخراج ماهر محمود.