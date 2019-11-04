مرتديًا "روب" يحمل اسمه ورقم 1.. محمد رمضان: "أنا الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان محمد رمضان، أنه أصبح الفنان الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط عبر "يوتيوب"، بعد أن تخطت قناته حاجز الملياري مشاهدة.

ونشر رمضان، صورة له عبر حسابه على"إنستجرام"، ظهر خلالها مرتديًا "روب" يحمل اسمه ورقم 1، وعلق: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت ٢مليار و٢٠٠مليون مشاهدة.. الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط".

يذكر أن محمد رمضان يستعد لتصوير مسلسل البرنس، لعرضه في رمضان 2020، من بطولة غادة عادل ومي عمر، وتأليف وإخراج محمد سامي.