نادين نجيم عن أزمة لبنان: "يا رب ارحم شعبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

علقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على للأزمة التي يمر بها لبنان، وكتبت في تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لأول مرة بحس إن العلم اللبناني عم ينزف، سامحوني هيدا شعوري ما في غير الدعاء والصلاة بيشفع فينا، يا رب ارحم شعبك لأنه اللي على الأرض ما عم يرحمونا، يا رب يكون إحساسي غلط وتكون الأيام الجاية حاملة أمل جديد بمستقبل أفضل".

ووصلت الأزمة اللبنانية ذورتها، اليوم الاثنين، حيث أغلق متظاهرون، طرقاً رئيسية في بيروت وعدد من المناطق، بينما نجح الجيش بفتح طرقات أخرى، وسط دعوة لإضراب عام بالبلاد حتى تحقيق مطالب المحتجين بتشكيل حكومة غير سياسية تبدأ بالإصلاحات اللازمة وبمكافحة الفساد.

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين أغلقوا الطرق في عدة مناطق، منها مدينة طرابلس في الشمال وفي منطقة خلدة بجنوب بيروت على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى جنوب لبنان.

كما أغلِق عدد كبير من المدارس والجامعات والشركات اليوم الاثنين بينما بقيت أخرى مفتوحة.

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