"Terminator" يزيح "Joker" من عرش الإيرادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:

تصدر فيلم الحركة والمغامرة "Terminator: Dark Fate" إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 29 مليون دولار.

والفيلم بطولة أرنولد شوارزينجر وليندا هاميلتون ونتاليا رايز وماكنزي ديفيس ومن إخراج تيم ميلر.

وتراجع فيلم الحركة والجريمة "Joker" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 14 مليون دولار، والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.

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وتراجع فيلم المغامرات "Maleficent2" من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا إيرادات 12.2 مليون دولار، والفيلم بطولة أنجلينا جولي وإيلي فانينج وهاريس ديكنسون ومن إخراج يواكيم رونينج.

واحتل فيلم المغامرة والسيرة الذاتية الجديد "Harriet" المركز الرابع بإيرادات بلغت 12 مليون دولار، والفيلم بطولة سينثيا اريفو وليزلي أودوم جونيور ومن إخراج كاسي ليمونز.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "The Addams Family" من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 8.5 مليون دولار.