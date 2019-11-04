صور وفيديو| ياسمين رئيس بـ "جمبسوت" قصير في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ياسمين رئيس لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت "جمبسوت" فضي قصير، وجاكيت قصير من الترتر.

وتعرضت الفنانة ياسمين رئيس خلال الأيام الماضية لشائعات حول انفصالها من المخرج هادي الباجوري، ولكنها نفت الخبر، في أكثر من تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر".

"وتشارك ياسمين رئيس في فيلم لص بغداد"، ويشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم فتحي عبدالوهاب، محمد إمام، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج "سينرجي فيلمز".