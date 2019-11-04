صور.. إطلالة ساحرة لزيزي عادل في عيد الحب

تألقت الفنانة زيزي عادل في أحدث جلسة تصوير لها، حيث نشرت صور إطلالتها عبر حاسبها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت زيزي عادل من خلالها مرتدية فستان سورايه باللون البورجوندي اللامع، بمناسبة عيد الحب. بمناسبة عيد الحب. كما وجهت رسالة حب لجمهورها قائلة: "كل عيد حب وأنتم بخير ويا رب كل أيامكم حب". Advertisements يذكر أن الفنانة زيزي عادل طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "عالله تتهور"، وهي من كلماتها وألحانها، وتوزيع وسام عبد المنعم. مؤخرًا أغنية بعنوان "عالله تتهور"، وهي من كلماتها وألحانها، وتوزيع وسام عبد المنعم. كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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