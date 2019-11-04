محمد صبحي يفاجئ جمهوره بـ "أنا والنحلة الدبور"

فاجأ النجم محمد صبحي جمهوره بمسرحية جديدة بعنوان "أنا والنحلة والدبور".

ومن المقرر عرض مسرحية "أنا والنحلة والدبور" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في

تمام الساعة السابعة مساءً، على مسرح محمد صبحي، في صالة 2، بمدينة سما سنبل.

كما نشر النجم محمد صبحي

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البوستر الرسمي للمسرحية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومسرحية "أنا والنحلة والدبور" من تأليف أيمن فتيحة، وإخراج محمد صبحي، وبطولة كل من محمد صبحي، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، عبير فاروق.