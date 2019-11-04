فيديو.. أغنية "أول يوم في البعد" لعمرو دياب قبل طرحها

فاجأ النجم عمرو دياب جمهوره بغناء أغنية "أول يوم في البعد"، وجاء ذلك في حفله الغنائي، الذي أحياه على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

وأغنية "أول يوم في البعد"، من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع أسامة الهندي.

وكلمات الأغنية: "أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين، عمر مابين عمرين، ماشي لوحدك تسأل نفسك هو انا رايح فين، أول يوم في البعد لما تبات مجروح، والأحلام بتروح، إحساسك وحبيبك

سايبك زي طلوع الروح، لينا حياة مع بعض هنعوضها منين وهنعوضها بمين، أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت".

ومن ناحية آخرى يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس الموافق 7 من شهر نومفبر الجاري، على مسرح محمد عبده في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك الحفل ضمن جولة النجم عمرو دياب لألبوم "أنا

غير"، وضمن أيضًا موسم الرياض.

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ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، ويشاركه في الحفل الفنان العالمي فرنش مونتانا، وثنائي الدي جي العالمي ديميتري فيجاس ولايك مايك.

وألبوم "أنا غير" يضم تشكيلة متنوعة من الأغاني، ومن بينهم: "بحبه"، "أنا بشتاق"، "يوم تلات"، "بعد عشرة"، "تحيرك"، "متغير" ، "قدام مرايتها" وغيرها من الأغاني، والمقرر طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: "أحمد مرزوق، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد حمزة، محمد الكياتي، محمد يحيى، عزيز شافعي، وليد سعد، أسامة الهندي، رامي سمير، طارق مدكور".