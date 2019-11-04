السبت.. استئناف فعاليات السينما المستقلة

يستأنف المركز القومي للسينما، فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، يوم السبت الموافق 9 من شهر نوفمبر الجاري، بسينما الهناجر، وذلك تحت راعيى الدكتورة سعاد شوقي.

ومن المقرر أن يتم عرض أفلام روائيه بافكار جديدة من أجيال شباب واعد

لتوصيل أفكارهم من خلال أفلام تصويرية.



كما يتم أيضًا عروض كل من الافلام الدرامية والروائية والتسجيلية منها: فيلم "سر السلام" للمخرجة إلهام عاشور، وفيلم "سيفان" للمخرج سيف يوسف،

وفيلم "أمير البهجه" للمخرج حسين بكر.



وعقب هذه الفاعليات وعروض الأفلام المتنوعه تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الأفلام مع الجمهور العريق.



ويذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، السبت الثانى من كل شهر.