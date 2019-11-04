يستأنف المركز القومي للسينما، فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، يوم السبت الموافق 9 من شهر نوفمبر الجاري، بسينما الهناجر، وذلك تحت راعيى الدكتورة سعاد شوقي.
ومن المقرر أن يتم عرض أفلام روائيه بافكار جديدة من أجيال شباب واعدلتوصيل أفكارهم من خلال أفلام تصويرية.
كما يتم أيضًا عروض كل من الافلام الدرامية والروائية والتسجيلية منها: فيلم "سر السلام" للمخرجة إلهام عاشور، وفيلم "سيفان" للمخرج سيف يوسف،
وعقب هذه الفاعليات وعروض الأفلام المتنوعه تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الأفلام مع الجمهور العريق.
ويذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، السبت الثانى من كل شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر السبت.. استئناف فعاليات السينما المستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.