صور.. محمد رمضان يزور عيادة نجلة أصالة

نشر النجم محمد رمضان صور له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر رمضان من خلالها في عيادة "داو" للدكتورة شام الذهبي نجلة النجمة أصالة.

وأعرب رمضان عن سعادته بتجاوز

قناته عبر موقع يوتيوب حاجز الـ 2 مليار و 200 مليون مشاهدة، قائلًا: "الحمد لله.. الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط".

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يذكر أن النجم محمد رمضان طرح حديثًا كليب بعنوان "السلطان"، وهو من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان أمير شيكو، وتوزيع سمسم السامبا، ودي جي فاتسام، كما كسر الكليب حاجز الـ 8 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.